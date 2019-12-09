قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي ل​مكافحة الفساد​، "فلنتقدم جميعنا بإخبار للقضاء اللبناني حول تجاربنا مع ​الفاسد​ين داخل إدارات ​الدولة​، ولنجعل منها فرصة ل​محاربة الفساد​ المستشري". اضاف نصرالله قائلا "الفاسد لا دين له".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله: فلنتقدم جميعنا بإخبار للقضاء اللبناني حول تجاربنا مع الفاسدين داخل إدارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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