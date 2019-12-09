مصادر للـOTV: الوطني الحر يرفض المشاركة في لعبة سياسية مكشوفة يقوم بها سواه

أكدت مصادر سياسية مطلعة عبر قناة الـ"OTV" أن "​التيار الوطني الحر​" يرفض المشاركة في لعبة سياسية مكشوفة يقوم بها سواه، تماماً كرفضه أداء دور الشاهد الزور، لأن ما يحدث يؤذي البلد، ولا يؤدي إلى تحقيق الإصلاح الذي ينشده الناس، بل إلى إلغاء آخرين، تنفيذاً لغايات سياسية في الداخل والخارج".

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