وهاب: لو كان لدينا حكومة تصريف مجارير لاستفاد اللبنانيون منها

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "لو كان لدينا ​حكومة​ تصريف مجارير بدل حكومة تصريف أعمال لاستفاد ​اللبنانيون​ منها أكثر اليوم".

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