اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مشهد ​الفيضانات​ وتقهقر المواطنين على الطرقات بسبب غزارة المتساقطات وعيوب ​البنى التحتية​ وتقصير المعنيين هو نتيجة حتمية لغياب المحاسبة في نظام ​الفساد​ الطائفي ، لا حل الا بنظام سياسي ترفع فيه الحصانات والحمايات عن كل مسؤول يتولى شأناً عاماً ، وتبقى وزارة التخطيط مطلب إصلاحي أساسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: مشهد الفيضانات وتقهقر المواطنين نتيجة حتمية لغياب المحاسبة بنظام الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.