الشيخ الخطيب طالب السياسيين تحمل مسؤولياتهم في انقاذ الوطن وحل ازماته

اكد نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب ان "الاذى وفداحة الاضرار التي يتعرض له المواطنون في ممتلكاتهم وراحتهم جراء تساقط ​الامطار​ وتشكل ​السيول​ يكشف عن فداحة ​الفساد​ في التلزيمات والاهمال الرسمي في تأهيل ​البنى التحتية​ لان ما شهدناه اليوم من تحول نعمة السماء الى نقمة على الارض تستدعي معها اجراء تحقيقات لكشف المقصرين والمفسدين ومعاقبتهم".

وطالب السياسيين بـ"تحمل مسؤولياتهم في انقاذ الوطن وحل ازماته التي تلقي بتبعات ثقيلة تزيد من معاناة اللبنانيين جراء التدهور ​الاقتصاد​ي الحاصل، فيتوافقوا على اختيار اسم رئيس جديد لل​حكومة​ يكون قادراً على تشكيل حكومة انقاذية وطنية اصلاحية تلبي طموحات اللبنانيين في اقامة دولة منصفة توفر الاستقرار الاجتماعي وتعيد ​المال​ العام المنهوب وتنهض بالاقتصاد الوطني، وعلى حكومة تصريف الاعمال ان تتحمل المسؤولية الكاملة في تسيير شؤون الناس ومعالجة الازمات الطارئة، فلا يجوز ان يترك المواطن لمصيره في تحمل تبعات الفاسدين والمرتشين ممن باعوا ضميرهم ووطنهم خدمة لمصالحهم".