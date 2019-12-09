أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، انها "باشرت مسح التعديات على مقاطع ​الغازية​ في مشروع ري ​القاسمية​، والادعاء على المخالفين بهدف اعادة مقطع الغازية الى الاستثمار".

وعممت المصلحة جدولا باسماء المدعى عليهم والتعديات العائدة لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني باشرت مسح التعديات على مقاطع الغازية وأدعت على المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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