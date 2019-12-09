تم اعادة فتح الطريق عند مفرق الجميزة لناحية ساحة الشهداء بعد وصول قوى مكافحة الشغب الى المكان.
وقد انتقل المتظاهرون الى الشوارع الداخلية في منطقة الجميزة والصيفي.
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