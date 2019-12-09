تم اعادة فتح الطريق عند مفرق ​الجميزة​ لناحية ​ساحة الشهداء​ بعد وصول قوى ​مكافحة الشغب​ الى المكان.

وقد انتقل المتظاهرون الى الشوارع الداخلية في منطقة الجميزة و​الصيفي​.