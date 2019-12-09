الحريري اتصل بأمير الكويت وشكره على وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعرض معه المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان وشكره على وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.
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