الحريري اتصل بأمير الكويت وشكره على وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان

أجرى رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اتصالا هاتفيا بأمير ​الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعرض معه المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها ​لبنان​ وشكره على وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.

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