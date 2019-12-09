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زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية. ضرب زلزال شمال فلورنسا، صباح الاثنين، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة، ومنها القطارات السريعة، على مستوى إيطاليا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين، في وسط إيطاليا، في الساعة 3:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش)، وبلغت شدته 4.8 درجة.

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وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية، التي تدير شبكة القطارات في البلاد، في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع درجات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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