زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين، في وسط إيطاليا، في الساعة 3:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش)، وبلغت شدته 4.8 درجة.
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وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية، التي تدير شبكة القطارات في البلاد، في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".
ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع درجات.
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