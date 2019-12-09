تعرف على أهم 10 تصريحات لرئيس البرلمان بالجلسة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، عددا من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من النواب، فى موضوعات مختلفة، ووجه رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، رسائل شديدة اللهجة للحكومة خلال الجلسة، كما وضح العديد من النقاط الهامة. ونستعرض فيما يلى أهم 10 تصريحات لرئيس البرلمان خلال الجلسة العامة: 1. أستطيع إجبار مجلس الوزراء على حضور الجلسات طبقا للدستور 2. عن اتفاق السراج مع تركيا: مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى مهاترات 3. نسبة الانتحار فى مصر قليلة وفقا للعالم وأسبابها ليست اقتصادية 4. وجه رسالة للشباب: تسلحوا بالأمل والمستقبل أفضل Advertisements 5. بعض نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان مُخالفة للدستور 6. طرح الحكومة لسندات دولارية إجراء صحيح ودستورى 7. نرفض إهانة أى مواطن.. والدعم حق يجب الحصول عليه بكرامة 8. الحكومة فى مأمن والبرلمان بمرمى النيران بسبب ممارسات بعض الوزراء 9. لو الوزراء مش عاوزين يشتغلوا هنشتغل احنا مجلس وحكومة 10. وزيرى قطاع الأعمال والزراعة أمام البرلمان الأسبوع بعد القادم بشأن المحاصيل الزراعية ودعم الفلاح

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