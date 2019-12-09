البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين ، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة مقدم من النوا ب حول عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين وهذه الطلبات كما يلى: 1-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة. 2-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح. 2-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح. 3- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية. 4-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية. 4-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية. 5-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة. 6-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية. 6-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية. 7-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد. 8-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد. 8-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد. 9-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد. 10-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد. 10-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد. 11-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار. 12-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها. 12-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها. 13-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي. 14- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية. 14- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية. 15-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها. 16-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات. 16-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات. 17-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز المدرسين بالمدارس. 18-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة. 18-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة. 19-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار. 20- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة. 20- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة. 21-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش. 22-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد. 22-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد. 23-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تكدس طلاب المدارس في الفصول. 24-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها. 24-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها. 25-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن عدم حضور الطلبة بالمدارس وعدم التزام المدرسين بجدولهم. 26-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس. 26-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس. 27-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توحيد الجهات المانحة لشهادة الزمالة المصرية للأطباء. 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