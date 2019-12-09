شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بموافاتها بالاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات عالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، بالرد كتابة مصحوب بجدول زمنى لتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وموافاة اللجنة بكل احتياجات الجهاز حتى تستطيع التفاوض بشأنها قبل الموازنة.

ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى، أن النائب والتنفيذى فريق واحد هدفهم خدمة المواطن، مشيرا، إلى أن هيئة الصرف الصحى ساعدته كثيرا فى حل الكثير من المشاكل، وأن بولاق الدكرور تعانى من مشكلة فى نقص المياه، حيثتم تخصيص 4000 متر مكعب مياه وضمها لمحطة جزيرة الدهب وأن الجهاز التنفيذى بذل جهد مشكور ولكن كمية المياه لا تسد الاحتياجات.

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وقال النائب محمد إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشاكل البنية التحتية ببولاق الدكرور كبيرة وانتشار العشوائيات أثر على كفاءة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، لافتا إلى أن أداء الجهاز التنفيذى بالنسبة لمياه الشرب ضعيف، وأن مشاكل الصرف تعيق استكمال مشروع الكوبرى ببولاق كما أنها أدت إلى هبوط شارع وسقوط مدرسة، متسائلا، عن دور الجهاز التنفيذى فى حل هذه المشكلات.

وعقب حسن الفأر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى قائلا إن محطة جزيرة الذهب جارى العمل بها وسوف يتم تشغيلها بالكامل فى 30/4.

وأوضح، أن خزان صفط اللبن جاهز للاستلام وجارى تعقيمه وسوف يتم تشغيله فى يناير القادم ولكن ليس بكامل طاقته لأن سحب المياه لخطوط المياه يؤثر على ضغط المياه، وبالتالى لا تصل المياه لأعلى الخزان وهذه مشكلة فى جميع الخزانات العلوية ولكن عندما يتم تشغيل محطة أوسيم فى 30/5 سوف تزول هده المشكلة، مضيفا، بعد تشغيل خط إمبابة لن تعانى الجيزة من أى نقص مياه ولكن خط إمبابة يحتاج مليار و200 ألف ولا يوجد الاعتمادات اللازمة.