شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": زيارات ميدانية لمشروعات الصرف وجدول زمنى للانتهاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، جدول زمنى محدد للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، شريطة الالتزام بالمواعيد الوارد فى الجدول.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، على الرغم من بدء الأعمال فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما انعكس على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، مع العلم أن هناك بعض مشروعات لم يتبقى منها سوى 10% من الأعمال، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وشدد وكيل اللجنة على ضرورة حصر كافة المشروعات المتوقفة، وأسباب التوقف، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية مخصصة لذلك، معلنا تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة لعدد من المشروعات للوقوف على نسبة الأعمال ووضع حلول عاجلة لهذه الأزمة.

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