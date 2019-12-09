شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى: مديرية الشئون الصحة بمطروح بدون مدير منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، ببيان عاجل، بشأن تأخر الانتهاء من تطوير مستشفى برانى بمحافظة مطروح على الرغم من بدء الأعمال منذ ما يقرب من 5 سنوات، مما انعكس على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين بالمنطقة.

وأوضح العميرى، أن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، ولابد من ترجمة هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وعدم الانتهاء من تطوير مستشفى مركزى على الرغم من بدء الأعمال من 5 سنوات يمثل أزمة حقيقية تستوجب سرعة اتخاذ قرار عاجل بشأنها.

وتساءل النائب ، عن أسباب تأخر الانتهاء من التطوير حتى هذه اللحظة، والوقوف على أسباب تأخر تطوير مستشفى السلوم أيضا لنفس المدة، مما يؤثر على الخدمة المقدمة لأكثر من 50 ألف شخص، لافتا، إلى أن مديرية الشئون الصحية بمطروح لا يوجد بها مدير منذ ما يقرب من شهرين، بسبب صدور قرارات للندب والتراجع عنها.

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