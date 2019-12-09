شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للأعضاء: مكتب المجلس يضع جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جدول أعمال المجلس فى الجلسات تعده وتضعه هيئة مكتب المجلس وفقا للدستور واللائحة الداخلية، ولا اختصاص للجنة العامة للمجلس بشأن ذلك.

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقد الآن، تعقيبا على ما تحدث به أحد النواب خلال الجلسة، بأن اللجنة العامة تضع جدول الأعمال، قائلا: "لا أود أن أسمع تفسيرات مشوهة للائحة تم تسويقها فى بعض المجالس، مكتب المجلس هو من يضع جدول الأعمال، وإلا تحول الأمر لإدارة جماعية، لا أود أن أسمع هذه التفسيرات، أنا مكنتش بدرس ميكانيكا كنت بدرس قانون، هذه فرية تم تسويقها".

وتابع "عبد العال": "البعض يقول إن اللجنة العامة تضع جدول الأعمال!، ميبقاش مجلس يبقى حاجة تانية، مجلس النواب طول عمره من 1924 مكتب المجلس يضع جدول الأعمال، فما هو واضح لا يجوز الإيضاح، والنص واضح، اللجنة العامة لا اختصاص لها فى جدول أعمال المجلس، الدستور أنا وضعته مادة مادة".