شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: وزيرا قطاع الأعمال والزراعة أمام البرلمان الجلسات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن وزيرى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضى سيحضران جلسة البرلمان الأسبوع بعد القادم، مطالبا الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصورعن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، قائلا: لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضى، لافتا إلى أن وزارة المالية لا دخل لها فى تسعير المحاصيل لأن من يشترى المحاصيل شركات مساهمة.

وأشار عبد العال إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية بها بل تقوم بشرائها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر، وكذلك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعطى الانطباع أن الناتج فقط من محصول قصب السكر هو السكر فقط فى حين أن هناك 11 منتجا، مضيفا: "الصعيد كله يعانى منها وهى فى أدنى القائمة من حيث الفقر وأسوان طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى ذيل القائمة".