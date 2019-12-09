شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: وزيرا قطاع الأعمال والزراعة أمام البرلمان الجلسات القادمة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عبد العال إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية بها بل تقوم بشرائها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر، وكذلك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعطى الانطباع أن الناتج فقط من محصول قصب السكر هو السكر فقط فى حين أن هناك 11 منتجا، مضيفا: "الصعيد كله يعانى منها وهى فى أدنى القائمة من حيث الفقر وأسوان طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى ذيل القائمة".
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