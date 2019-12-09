تدريبات بـ"الصحفيين" حول الأمان الرقمي والسلامة المهنية والشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة حول (الأمان الرقمي والسلامة المهنية والشخصية للصحفيين)في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية بهدف تطوير الأداء المهني.

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب - في بيان اليوم الاثنين - إن الورشة تعقد بمركز التدريب بالنقابة لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

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وتتناول الورشة ثلاثة محاور؛ الأول حول (الأمان الرقمي للصحفيين) ويتضمن الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانا، ووسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي في عمله والحماية من البرمجيات الخبيثة.

وتقوم بالتدريب الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين ويتركز المحور الثاني حول "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين" ويتضمن: السلامة المهنية للصحفي أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، والسلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية وتقوم بالتدريب الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن المحور الثالث مهارات الإسعافات الأولية وتقوم بالتدريب الزميلة شيرين عبدالعظيم..ويحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.