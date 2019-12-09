5 مصابين في حريق بشقة سكنية غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر: أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في حارة السلطنة بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية. تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 47 بحارة السلطنة أمام مقهى الفلاح، ووجود مصابين. Advertisements انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق. ومن جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص من قاطني الشقة وجرى نقلهم إلى مستشفيات رأس التين والأميري والجمهورية لتلقي العلاج اللازم. حرر المحضر رقم 5900 لسنة 2019 إداري قسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​

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