رئيس "النواب": مصر لن تسمح بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها مع ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على بيان عاجل قدمه النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، بشأن توقيع تركيا مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني وفي مجال المناطق البحرية بالمخالفة لاتفاق "الصخيرات" بشأن ليبيا، والذي اشترط موافقة مجلس رئاسة الوزراء ككل على مثل هذه الاتفاقات الدولية إلى جانب ضرورة موافقة البرلمان الشرعي عليها فضلا عن مخالفة قانون الأمم المتحدة الخاص بالبحار مطالبا بعدم الاعتراف بالسفير الذي عينه رئيس الحكومة فايز السراج لدى مصر.

وأكد عبدالعال، أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها.. قائلاً: "سنقف مع البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح ونرحب بعه دوما في مجلس النواب مساندين له ولجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في هذا الوطن العزيز".

وتابع رئيس مجلس النواب: "كل من تراوده لحظات الجنون مقتربا من الحدود البحرية أو الجوية والبرية لمصر عليه أن يراجع نفسه، لن نقف ولن نقبل أو نسمح بأي عبث على حدودنا أو على مقربة منها وسنقف ضد هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون لدى البعض. سنقف بكل الحزم قيادة وشعبا وحكومة ضدها".