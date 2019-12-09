دار الكتب: مصر لم تتحمل أي تكلفة مالية لاسترداد المخطوطات المفقودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام عزمي، إن مصر لم تتحمل أي تكلفة مالية لاسترداد المخطوطات المفقودة، والتي تعد جزءا مهما من ملامح التراث والهوية المصرية.

وأضاف عزمي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- إن الآلية الجديدة التي يتم تطبيقها في استعادة المخطوطات تتضمن المتابعة بصفة دورية في جميع المزادات حتي يتم وقف البيع والتفاوض المباشر مع صالات المزادات أو الأشخاص الحائزين على المخطوط لإثبات أحقية مصر في ملكية هذا المخطوط من خلال المستندات الرسمية.

وأوضح أن دار الكتب والوثائق القومية، حققت خلال الفترة الماضية إنجازا غير مسبوق، حيث نجحت خلال الفترة من إبريل 2018 إلى نوفمبر 2019 في استعادة ثلاث مخطوطات عرضت للبيع في صالات مزادات بمدينة لندن هي مخطوط الكافيجي "المختصر في علم التاريخ"، والجزءان الرابع والسادس عشر من ربعة قنصوة الغوري القرآنية، إضافة إلى أطلس سيديد لمحمود رائف أفندي الذي تم عرضه للبيع في ألمانيا.

وتابع إن الجزء السادس عشر من مخطوطة الربعة القرآنية الخاصة بالسلطان قنصوة الغوري ( 1446- 1516) والتي تم استردادها مؤخرا بعد وقف بيعها بصالة تشيسويك الإنجليزية للمزادات، يعد من أكثر المخطوطات المملوكية ندرة وقيمة حيث يضم ثلاثين ورقة ومسطرته سبعة أسطر مكتوبة بخط النسخ العربي ومذهب من أوله ومجدول بإطار من الذهب، وتم تسجيل الربعة القرأنية للسلطان قنصوة الغوري بدار الكتب المصرية في شهر نوفمبر عام 1884 بعد أن كانت حتى ذلك التاريخ في مدرسة السلطان قنصوة الغوري.