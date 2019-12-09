انطلاق قمّة "رباعية نورماندي" للتسوية الأوكرانية

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال قمة "رباعية نورماندي"، حول تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وبدأت في قصر الإليزيه مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الأوكراني

فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول آفاق التسوية.

وكان زيلينسكي، قد صرح بأنه يود بحث قضايا تبادل الأسرى، واستعادة

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أوكرانيا سيطرتها على الحدود مع روسيا، وشروط إجراء الانتخابات في دونباس.

ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان ختامي، رجح الكرملين ألا يكون ملزما.

يذكر أن أول قمة في إطار "رباعية نورماندي" قد عقدت في فرنسا في 6 يونيو 2014.