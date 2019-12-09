مقتل مدنيان وإصابة آخرين جراء قصف شنه مسلحون في ريف حلب

قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية منيان بريف حلب الغربي. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي استهدفت اليوم بالقذائف الصاروخية قرية منيان؛ مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش السوري العاملة على المحور الغربي من ريف حلب ردت على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة بين صفوف الإرهابيين.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين. مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش السوري العاملة على المحور الغربي من ريف حلب ردت على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة بين صفوف الإرهابيين.وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.

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