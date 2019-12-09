رئيس الوزراء الباكستاني يستلم أعلى وسام مدني بحريني

أعلن مساعد رئيس الوزراء الباكستاني الخاص لشئون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، أن رئيس الوزراء عمران خان سيقوم بزيارة منتصف الشهر الجاري إلى البحرين حيث سيتقلد "وسام النهضة للملك حمد"، وهو أعلى وسام مدني في البحرين، خلال حفل خاص. وهو أعلى وسام مدني في البحرين، خلال حفل خاص. وأوضح بخاري -في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تربيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن عمران خان سيقوم بزيارة رسمية للبحرين منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الجائزة نفسها تم منحها لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في شهر أغسطس الماضي، بعد أسابيع فقط من إلغاء الهند الوضع القانوني الخاص لإقليم كشمير المُتنازع عليه مع باكستان وإعادة ضم الإقليم إليها. سيقوم بزيارة رسمية للبحرين منتصف شهر ديسمبر الجاري.وأفادت تقارير إخبارية بأن الجائزة نفسها تم منحها لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في شهر أغسطس الماضي، بعد أسابيع فقط من إلغاء الهند الوضع القانوني الخاص لإقليم كشمير المُتنازع عليه مع باكستان وإعادة ضم الإقليم إليها.

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