طالبت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق بتجنب مناطق المظاهرات.
وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهراتاعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
أضافت: "وفقا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر مايو 2019، ينصح بعدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر الأخبار".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.