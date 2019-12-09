عضو بالسيادة السوداني: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة.
ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و "الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو".
ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
والتقى عضو مجلس السيادة صديق تاور، اليوم الاثنين، مع وفد من "حركة العدل والمساواة"، برئاسة نائب رئيس الحركة آدم عيسى في الخرطوم.
وقال تاور، في تصريح عقب اللقاء، إن "حركات الكفاح المسلح تمثل جزءا أصيلا في عملية التغيير،
من جانبه، أكد نائب رئيس حركة "العدل والمساواة" أن اللقاء عزز روح الشراكة بين الحركة والحكومة للعمل معا لدفع عملية السلام إلى الأمام، مشيرا إلى أن تحقيق السلام بالبلاد يقتضي إرادة مشتركة وتضافر الجهود الرسمية والشعبية ويتطلب تنازلات من جميع الأطراف.
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