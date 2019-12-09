ارتفاع معدل التضخم في السودان

ارتفع معدل التضخم بالسودان في شهر نوفمبر الماضي إلى 60.67 %، مقارنة بـ 57.70 % في أكتوبر الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ2.97 %.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن النصيب الأكبر لارتفاع معدلاتالتضخم سجلته مجموعة الأغذية والمشروبات، التي بلغت نسبة مساهمتها في التضخم العام 61.22 %.. موضحا أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم، هو زيادة أسعار اللحوم والخبز والحبوب والنقل.
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