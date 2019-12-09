كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يدعو ليبرمان لمباحثات سريعة لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم يطرأ أي جديد على موقف ليبرمان، من قضية التحالف مع الأحزاب اليمينية في إسرائيل التي يقودها نتانياهو، حيث سبق أن أعلن في وقت سابق، رفضه المشاركة في أي حكومة لا تحتوي إجماعاً من الأحزاب الإسرائيلية، وكرر دعوته لحكومة وحدة موسعة بين حزبي نتانياهو وغانتس.
وجاءت دعوة نتانياهو، قبل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي، من أجل تسمية رئيس وزراء إسرائيلي قادر على نيل ثقة 61 عضواً من اجل تشكيل حكومة إسرائيلية، في أعقاب فشل الحزبين الكبيرين اللذين يقودهما بيني غانتس ونتانياهو، في تشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، اتهم حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجر إسرائيل للانتخابات الثالثة، من أجل الحصول على الحصانة من الملاحقة في قضايا الفساد التي تطاله.
وقال "أزرق أبيض" في بيان له، إن "الشيء الوحيد الواضح هو رغبة نتنياهو في جر إسرائيل إلى مزيد من الانتخابات، فقط من أجل الحصانة".
ومن المقرر أن يتم التصويت الأربعاء المقبل، على حل الكنيست الإسرائيلي، والتوجه لصناديق الاقتراع في مارس المقبل، بعد فشل الانتخابات الثانية في إفراز كتلة قادرة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية.