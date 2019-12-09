كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية في بغداد تطلب من رعاياها عدم السفر إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الاثنين، من رعاياها تجنب مناطق التظاهرات وتدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا، احتجاجاً على التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية، إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.
ورفض سفراء الدول الثلاث، في بيان، مساء الأحد، السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سيطرة الدولة.