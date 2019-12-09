زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق: التظاهرات بالعراق غدا ستكون "تخريبية"

قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إن التظاهرات التي سيشهدها العراق غدا ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط أكبر عدد من القتلى.

ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، التجمع في ساحات الاحتجاج، رغم مقتل 24 شخصاً في بغداد على أيدي مسلحين، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.