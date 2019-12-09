كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية تستدعي 4 سفراء احتجاجاً على التدخل في الشؤون الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا، احتجاجاً على التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية، إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.

وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية.