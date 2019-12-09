كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || فوضى في باريس بسبب استمرار الإضراب

تسبب استمرار إضراب العاملين بقطاع النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، في فوضى مرورية، اعتراضًا على إصلاح نظام التقاعد لليوم الخامس على التوالي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات روسية تدخل معقلا سابقا لداعش في الرقة

دخل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، معقلا سابقا لتنظيم داعش الإرهابي في شمالي سورية، للمرة الأولى، بعد انسحاب القوات الأمريكية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الجزائري يعلن استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية

أعلن الجيش الجزائري، استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، محذرا من مغبة استهداف الانتخابات.

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