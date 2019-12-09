أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وسقوط العديد من الجرحى؛ نتيجة ثوران مفاجئ لبركان جزيرة “وايت آيلاند” في شمال البلاد، فيما لا يزال العديد من الأشخاص عالقين في الجزيرة وسط صعوبة في عمليات الإغاثة.
وحسب وسائل الإعلام، فإن بركان هذه الجزيرة يعد أكثر البراكين نشاطا في نيوزيلندا، حيث يزوره نحو 10 آلاف شخص سنويا.
ويعتقد أن نحو 50 شخصا، من بينهم ركاب رحلة بحرية وأجانب، كانوا في الجزيرة أو حولها وقت ثوران البركان. وقالت الشرطة إنّ 23 منهم عادوا من المكان المنكوب.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى على الأقل في ثوران بركان شمال نيوزيلندا والعشرات من المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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