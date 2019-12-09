دوري أبطال أوربا.. قرار مفاجئ بخصوص ميسي يعقد مهمة زملاء حكيمي لبلوغ الدور الثاني

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه، التي ستواجه أنتر ميلان الإيطالي، غدا الثلاثاء، ضمن سادس جولات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وخلت قائمة الفريق الكطلوني من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي فضل فالفيردي إراحته، خصوصا أن المباراة تُعد تحصيل حاصل بالنسبة إلى البارصا، بعدما ضمن تأهله إلىا لدور المقبل، في الجولة الماضية.

وضمت لائحة الأسماء كل من تير شتيغن، ونيتو، ثم راكيتيتش، وبوسكيتس، وتوديبو، ولينغليت، ثم موسى واجي، ودي يونج، وفيدال، بالإضافة إلى كارليس بيريز، وأومتيتي، وبيينا، وريكي بويج، ومورير، وأراخو، ثم أنسو فاتي، وفيربو، وألينا، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان.

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وتأهل “البلاوغرانا” متصدرا لمجموعته برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن صاحبي المركز الثاني، إنتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني، في حين يتذيل سلافيا براغ التشيكي الترتيب بنقطتين.

ويتصارع فريقا أنتر ميلان، وبروسيا دورتموند على البطاقة الثانية، المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، إذ يحتاج متصدر الدوري الإيطالي إلى الفوز على البارصا لتحقيق ذلك، أو التعادل، أو الخسارة، شريطة خروج دورتموند متعادلا أو منهزما مع ضيفه التشيكي.

أما زملاء أشرف حكيمي، فينتظرون هدية من برشلونة بالفوز، أو التعادل مع أنتر، مقابل فوزهم على سلافيا براغ، لضمان عبورهم إلى الدور المقبل، وهو الأمر الذى قد يتعقد مع غياب النجم الأرجنتيني.