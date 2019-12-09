أزيلال.. مديرية التعليم تفعل مسطرة طرد المضربين وأستاذ يرد: “مخايفينش والمعركة مستمرة”

أصدرت مديرية التعليم في أزيلال، اليوم الاثنين، مراسلة تدعو فيها مديري المؤسسات التعليمية إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، في حق الأساتذة حاملي الشهادات، الذين يخوضون إضرابا للأسبوع الثاني على التوالي.

وشرعت مديرية التعليم في أزيلال في مراسلتها، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، في تنفيذ قرار مدير الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين في بني ملال خنيفرة، بتاريخ 31 ماي 2018.

ودعت مديرية التعليم إلى ضرورة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، في حق الأساتذة حاملي الشهادات “المنقطعين عن العمل” منذ 2 دجنبر الجاري، وإرسال بشكل عاجل نسخ من رسائل الإنذار، لاستكمال باقي الإجراءات.

وتعليقا على الموضوع قال ياسين معنان، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات لـ”اليوم24″، إن الإرسالية لن تثني مناضلي، ومناضلات التنسيقية عن حقهم في الإضراب، والاحتجاج.

وأضاف المتحدث ذاته أنهم “مخايفينش” من تهديد المديرية، وسيواصلون معركتهم من أجل السماح لهم بالترقية، وتغيير الإطار لكل حملة الشهادات العليا، إسوة بزملائهم، ما قبل 2015.