غوارديولا: لا نستطيع مقارعة أكبر الفرق في أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الفرق في أوروبا حاليا.

وخسر السيتي 1-2 أمام غريمه مانشستر يونايتد قي الدوري الممتاز السبت الماضي، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وأضاف غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس "هذا هو المستوى الذي نواجهه. أمام ليفربول والمان يونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس. إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا".

وتابع "يجب أن نتحسن. يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام. يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن. يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".

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وضربت الإصابات خط ظهر السيتي، ليدفع غوارديولا بلاعب الوسط فرناندو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة.

وقال غوارديولا "الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".

وتابع "نحن في بداية كانون أول/ديسمبر الجاري، وأمامنا مسابقات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن".