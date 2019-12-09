ميسي خارج حسابات فالفيردي أمام إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن قائمة فريقه المسافرة إلى مدينة ميلانو، استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي مساء غد، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة البلوغرانا غياب القائد ليونيل ميسي، نجم وهداف الفريق، لحصوله على راحة، خاصة وأن المباراة تعد تحصيل حاصل بالنسبة لبرشلونة.
وتأهل برشلونة كمتصدر عن المجموعة السادسة بعد وصل إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند واللذين يتصارعان على خطف البطاقة الثانية.
وجاءت قائمة البارسا كالتالي:
تير شتيغن، نيتو، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، سواريز، لينجليت، موسى واجي، غريزمان، ألينا، دي يونغ، فيدال، أومتيتي، جونيور فيربو، بيينا، كارليس بيريز، ريكي بويج، أنسو فاتي، أراوخو ومورير.
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