المكلا.. صيادو روكب يقتحمون مقر المصائد السمكية وينفذون أعمالا تخريبية

الإثنين 9 ديسمبر 2019

اقتحم العشرات من صيادو منطقة روكب بمدينة المكلا مقر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي صباح الأحد، مطالبين الهيئة بفتح الاصطياد عبر "الحوي" والذي يعتبر من الطرق الغير قانونية.



وقاموا خلال اقتحامهم مقر الهيئة يتخرب وتدمير الأجهزة والأدوات المكتبية واتلاف الملفات، وكسر الأبواب، اعتداءً على مباني ومقرات الدولة، الأمر الذي يسبب زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة حضرموت.

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واشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي الأستاذ أحمد قنزل الى أن الاصطياد بالطرق الغير قانونية عبر استخدام وسيلة "الحاويات" عبث في الثروات السمكية، ويسبب تدمير للمراعي، ويؤدي الى انقراض بعض الأنواع من الاسماك.

ويأتي هذا الاقتحام على خلفية توجيه أصدره محافظ حضرموت للهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل القاضي باتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين والعابثين بالثروات السمكية.