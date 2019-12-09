أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، بيانا بشأن مقتل الناشط فاهم الطائي، مؤكدة انها تعمل منذ الساعة الاولى التي سقط بها الشهيد وستنقدم المجريمين القتلة الى العدالة باسرع وقت ممكن من خلال كشف خيوط الجريمة.
وأضافت، أنه تم "تشكيل فريق عمل امني من كبار ضباط التحقيق وبأشراف قائد الشرطة لكشف ملابسات حادثة اغتيال الشهيد المغدور الناشط المدني ابن كربلاء البار فاهم الطائي"، مؤكدة "سنقدم المجريمين القتلة الى العدالة باسرع وقت ممكن من خلال كشف خيوط الجريمة، ونعمل عليها منذ الساعة الاولى التي سقط بها الشهيد، ومثل ما عهدتمونا مسبقا في كشف الكثير من الجرائم سنكشف وبعون الله هذه الجريمة ولن ندع منفذيها الهرب من العقاب الدنيوي قبل العقاب الإلهي".
واوضحت، "تم استدعاء كافة المفارز والنقاط والاجهزة الامنية القريبة من مكان الحادث وفتح التحقيق معهم مباشرة كونها ضمن قاطع مسؤوليتهم"، مشيرة الى أنه تم "تشديد الاجراءات الامنية للمدينة القديمة وخاصة على اصحاب الدراجات النارية التي تدخل من السيطرات المحيطة بمركز المدينة".
ودعت، قيادة شرطة كربلاء، "شيوخ ووجهاء العشائر واعيانها والناشطين والمتظاهرين السلميين وجميع النقابات دون استثناء والمثقفين والكتاب والادباء وتنسيقية التظاهرات واهالي المدينة المقدسة بشكل عام لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وتمييزها من اجل اعادة الثقة والتعاون والمساندة للقوات الأمنية اللذين هم ابنائكم واخوانكم بغية ابعاد المخربين والمجرمين وضمان تحقيق الاهداف المنشودة التي من ضمنها استتباب الامن والنظام لكي تبقى مدينتنا مدينة الأمن والامان وبوابة السلام للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن مقتل الناشط فاهم الطائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.