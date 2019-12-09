التيار الصدري يؤكد ضرورة ان يكون ترشيح رئيس الوزراء من ساحات الاعتصامات والتظاهرات

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تنازل تحالف سائرون عن حقه في الترشيح لكونه الكتلة النيابية الأكبر الا ليكون الاختيار من حق المعتصمين والمتظاهرين وفقا لإرادتهم لانهم الكتلة الشعبية الاكبر".ولفت الربيعي الى "ضرورة ان يكون ترشيح رئيس مجلس الوزراء من ساحات الاعتصامات والتظاهرات وفقا للمواصفات والشروط والمعايير الموضوعة من قبلهم".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

