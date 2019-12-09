الاعلام الامني تعلن نتائج المرحلة السابعة من عملية 'ارادة النصر'

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر، مشيرة الى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين، فضلا عن العثور على 164 عبوة ناسفة و 76 قنبرة هاون.
وأضافت، "اشترك في هذه المرحلة قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المشتركة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين والفوج التكتيكي مديرية شرطة صلاح الدين، واللواء 88 حشد شعبي، واللواء 21 حشد شعبي".
وأوضحت، أن "نتائج المرحلة السابعة من عملية أرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا، عن القاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 اكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبرة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين"، لافتة الى أن "قواتنا الأمنية ستبقى بجميع صنوفها عين العراق من اجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام".
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