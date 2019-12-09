الشعور الدائم بالنعاس... على ماذا يدل؟‬

يعاني بعض الأشخاص من نعاس مستمر، فعلى ماذا يدل ذلك؟
وإلى جانب النعاس المستمر تتمثل أعراض النوم القهري في التعب الشديد ونوبات النوم المفاجئة وضعف مفاجئ في العضلات، مما يرفع خطر السقوط، بالإضافة إلى النوم المتقطع ليلا والهلوسة.
وأضاف الدكتور راور أن النعاس المستمر قد يرجع أيضا إلى الإجهاد النفسي الشديد أو العدوى البكتيرية مثل المكورات العقدية أو الإصابات الدماغية الرضية (Traumatic brain injury) أو إلى الأورام.
لهذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء النعاس المستمر.
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