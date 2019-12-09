دعت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، تحذيراً لرعاياها في العراق، داعية اياهم الى تجنب مناطق المظاهرات.
وقالت السفارة في بيان نقله موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، إن "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وقد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً، وقد أعلن رئيس الوزراء ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الاول عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
ودعت السفارة رعاياها بالقول، "وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر ايار 2019، ينصح بعدم السفر الى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على اخر الاخبار".
ودعت السفارة رعاياها بالقول، "وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر ايار 2019، ينصح بعدم السفر الى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على اخر الاخبار".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية تصدر تحذيراً لرعاياها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.