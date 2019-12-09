السفارة الاميركية تصدر تحذيراً لرعاياها في العراق

دعت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، تحذيراً لرعاياها في العراق، داعية اياهم الى تجنب مناطق المظاهرات.

وقالت السفارة في بيان نقله موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، إن "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وقد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً، وقد أعلن رئيس الوزراء ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الاول عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".



ودعت السفارة رعاياها بالقول، "وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر ايار 2019، ينصح بعدم السفر الى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على اخر الاخبار".