الملك سلمان يعتمد ميزانية السعودية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الإثنين؛ لإقرار الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2020.



وأكد العاهل السعودي أن الإنفاق في هذه الميزانية تريليون وعشرون مليار ريال (272 مليار دولار)، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.

وأضاف العاهل السعودي: "هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وأكد أن هذه الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للسعوديين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.