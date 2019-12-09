أمريكا تدعو رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.



ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين، استدعت بغداد سفراء 3 دول أوروبية وكندا على خلفية إصدارها بيانا مشتركا أدان أعمال العنف في بغداد.

وتعد الاحتجاجات الحالية في العراق الموجة الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود.