كوريا الشمالية تحذر ترامب من عواقب الإساءة لزعيمها

قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية في بيان، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يتوقف عن استخدام لغة بذيئة يمكن أن تسيئ إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقال ري سو يونج، وهو نائب لرئيس حزب العمال الكوري الحاكم، إنه يجب على ترامب أن يفكر مرتين إذا كان لا يريد أن يرى "عواقب كارثية أكثر" مضيفا أن كوريا الشمالية ستصل إلى تقييم نهائي للوضع بحلول نهاية العام الجاري.

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وفي وقت سابق اليوم الاثنين قال مسؤول كبير آخر في كوريا الشمالية إن كيم يمكن أن يغير رأيه في ترامب إذا استمر في الإدلاء بتصريحات "خطيرة وغير لائقة".

وحذر ترامب، أمس الأحد، كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي، واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير/شباط الماضي.