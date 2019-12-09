الملك سلمان: تمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار ميزانية العام المالي 2020، اليوم الاثنين، إنه وجه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وأضاف نقلا عن وكالة الأنباء السعودية واس، أنه وجه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.

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