شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعلن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاسئتثمارات العامة".

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وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الامثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الانفاق الحكومي، الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".

وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الاسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".

وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.