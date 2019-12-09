شكرا لقرائتكم العراق.. أمر رسمي بعدم تدخل الحشد في الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج الحشد الشعبي من العاصمة العراقية ومنع أي تواجد لها في بغداد، كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة.

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

كما أوضح أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".