أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "تركيا ستقدّم الدعم اللازم لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان".
ولفت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر "إسطنبول قلب آسيا" المنعقد في مدينة إسطنبول، إلى أنّ "أفغانستان تمرّ بمرحلة حسّاسة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة استثماراته في هذا البلد"، مركّزًا على أنّ "من المهم قيام الحكومة الأفغانية بواجباتها في ظلّ التزام المجمع الدولي بتعهداته تجاه هذا البلد".
وأشار اردوغان إلى "أهميّة التعاون والتضامن الإقليمي، لحلّ المشاكل الّتي تواجه منطقة جنوب آسيا والمناطق المحيطة بها".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: سنقدم الدعم اللازم لدحر داعش بأفغانستان ويجب مضاعفة الاستثمارات الدولية هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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