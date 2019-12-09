اردوغان: سنقدم الدعم اللازم لدحر داعش بأفغانستان ويجب مضاعفة الاستثمارات الدولية هناك

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ ستقدّم الدعم اللازم لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي في ​أفغانستان​".

ولفت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر "​إسطنبول​ قلب آسيا" المنعقد في مدينة إسطنبول، إلى أنّ "أفغانستان تمرّ بمرحلة حسّاسة، وعلى ​المجتمع الدولي​ مضاعفة استثماراته في هذا البلد"، مركّزًا على أنّ "من المهم قيام ​الحكومة الأفغانية​ بواجباتها في ظلّ التزام المجمع الدولي بتعهداته تجاه هذا البلد".

وأشار اردوغان إلى "أهميّة التعاون والتضامن الإقليمي، لحلّ المشاكل الّتي تواجه منطقة جنوب آسيا والمناطق المحيطة بها".