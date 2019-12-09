مقتل رجل وإصابة 2 في حادث إطلاق نار في تورونتو الكندية

أعلنت شرطة تورونتو الكندية عن "مقتل رجل في المستشفى، جراء إصابته في حادث ​إطلاق نار​ في نورث يورك بمقاطعة أونتاريو"، مشيرة إلى أن "الحادث خلف مصابين في حالة خطرة".

وأشارت ​الشرطة​ الى أن "محققي قسم ​جرائم القتل​ تولوا التحقيق حاليا، وقاموا بإبلاغ أقارب المتوفي".

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